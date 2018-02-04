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Цены на многие продукты в Украине достигли европейских

Продукты
23:12 Вс, 4 Февраль 2018 Телеграф
finance.ua
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Эксперты отмечают, что украинцы большую часть своих доходов тратят на еду, в то время как в Европе на это у граждан уходит около 20% дохода.

В Украине цены на продукты практически сравнялись с европейскими и продолжают расти, и все это на фоне того, что зарплаты у украинцев остаются одними из самых низких в Европе.

В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты

Так, к примеру, цены в польских супермаркетах на молоко 3,2% жирности составляют 2,20 злотых за 1 л (более 18 грн), яйца среднего размера стоят 6 злотых за десяток (около 50 грн).

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В самом дешевом супермаркете Германии килограмм курятины стоит меньше 1 евро, яйца — 1 евро 30 центов. Руккола – меньше половины евро (примерно 15 грн).

Фрукты в польских супермаркетах гораздо дешевле, чем в киевских.

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Эксперты отмечают, что украинцы большую часть своих доходов тратят на еду, в то время как в Европе на это у граждан уходит около 20% дохода. При этом средняя зарплата в Украине составляет 18% от средних заработков в Польше, 7,5% – от заработков во Франции и 62% – в Беларуси.

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Рост цен в последние годы происходил потому, что после подписания Ассоциации с ЕС был нарушен паритет между низкими зарплатами и ценами на энергоносители, услуги ЖКХ, которые дотируются за счет государства, и было отменено госрегулирование цен на социальные продукты.

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Новости Бизнеса, Бизнес, Деньги, Новости экономики, Украина, Финансы, Цены, Экономика, Экономика Украины.
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5 Комментариев
  • joldak 05.02.2018 00:45

    Пацаки, пишите про скрепную свою сакраль, шо вам тут - медом намазано, считать деньги в чужом кармане, причем, абсолютно бездоказательно? Мы в курсе, шо зарплаты у нас не те и цены тоже, но справедливости ради надо заметить, что и налоги наши граждане не платят такие, как в Европе, например. Англичане почти 50% своего дахода отдают на налоги и страховки, при этом только 8% на еду. Но качество жилья, услуг и товаров не сравнить с нашим. Для того, чтобы зарплаты были как "там", надо работать с таким же КПД. Нет у них ни ямочного ремонта, ни заплеванных и засраных улиц. Сначала надо научиться вынимать носовой платок перед тем как сморкаться, а потом плакатья за цены.

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  • Адекват 05.02.2018 00:28

    Ціни на товар визначаються не рівнем зарплат, а собівартістю товару.

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  • Микола 05.02.2018 00:27

    То ли еще будет...

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  • Masha 05.02.2018 00:25

    То ли еще будет...

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  • Игорь 05.02.2018 00:09

    А зарплаты у кого они есть в 10-15 раз ниже!!!

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