Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
Новости Бизнеса: Премьер опубликовал список из десяти приоритетов для роста украинской экономики.
Украина может достичь роста экономики на 5-7%, что выше заложенных в бюджет-2018 3%, выполнив ряд ключевых задач.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
“Мы определили ключевые приоритеты, необходимые для роста ВВП на 5-7%”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.
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Премьер также опубликовал список из десяти приоритетов:
борьба со злоупотреблениями правоохранителей и чиновников;
реформа налоговой и контролирующих органов;
прозрачная приватизация и стимулирование инвестиций;
господдержка малого и среднего бизнеса;
расширение электронных госуслуг;
условия для выхода бизнеса из тени;
развитие промышленности;
защита прав собственности;
развитие инфраструктуры;
поддержка экспорта.
умри в муках мразь
ЦЕ ПЕЛЕМОГА ГЕЛОЯМ САЛА
Молімся і працюймо! Уряду помагаймо!
бла бла бла. мораль сей басни такова: все разговоры лишь слова.
А вони "прозорою" приватизацією розкрадуть
Долго искал.....А рецепт простой: обложить офигенным налогом весь капитал выводимый за пределы Украины, независимо от назначения.....И увидите что через полгода заработает экономика
І де ж то він той рецепт знайшов? У підручнику з паверпойнта? Майстер презентацій гнойсман нічого насправді робити не збирається, тільки презентації малювати навчився. Чмошник, всіх нас за придурків має разом зі своїм пєцею.