Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

Украина может достичь роста экономики на 5-7%, что выше заложенных в бюджет-2018 3%, выполнив ряд ключевых задач.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы определили ключевые приоритеты, необходимые для роста ВВП на 5-7%”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Премьер также опубликовал список из десяти приоритетов:

борьба со злоупотреблениями правоохранителей и чиновников;

реформа налоговой и контролирующих органов;

прозрачная приватизация и стимулирование инвестиций;

господдержка малого и среднего бизнеса;

расширение электронных госуслуг;

условия для выхода бизнеса из тени;

развитие промышленности;

защита прав собственности;

развитие инфраструктуры;

поддержка экспорта.