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Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины

Гройсман нашел рецепт экономического прорыва для Украины
00:26 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Премьер опубликовал список из десяти приоритетов для роста украинской экономики.

Украина может достичь роста экономики на 5-7%, что выше заложенных в бюджет-2018 3%, выполнив ряд ключевых задач.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Мы определили ключевые приоритеты, необходимые для роста ВВП на 5-7%”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Премьер также опубликовал список из десяти приоритетов:

борьба со злоупотреблениями правоохранителей и чиновников;
реформа налоговой и контролирующих органов;
прозрачная приватизация и стимулирование инвестиций;
господдержка малого и среднего бизнеса;
расширение электронных госуслуг;
условия для выхода бизнеса из тени;
развитие промышленности;
защита прав собственности;
развитие инфраструктуры;
поддержка экспорта.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Деньги, Кабмин, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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7 Комментариев
  • гость 12.02.2018 03:55

    умри в муках мразь

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  • парубий 12.02.2018 03:37

    ЦЕ ПЕЛЕМОГА ГЕЛОЯМ САЛА

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  • Петро 12.02.2018 01:32

    Молімся і працюймо! Уряду помагаймо!

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  • евген 12.02.2018 00:58

    бла бла бла. мораль сей басни такова: все разговоры лишь слова.

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  • Ростик 12.02.2018 00:47

    А вони "прозорою" приватизацією розкрадуть

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  • Жека 12.02.2018 00:38

    Долго искал.....А рецепт простой: обложить офигенным налогом весь капитал выводимый за пределы Украины, независимо от назначения.....И увидите что через полгода заработает экономика

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  • ГК 12.02.2018 00:34

    І де ж то він той рецепт знайшов? У підручнику з паверпойнта? Майстер презентацій гнойсман нічого насправді робити не збирається, тільки презентації малювати навчився. Чмошник, всіх нас за придурків має разом зі своїм пєцею.

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