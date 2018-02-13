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Украина сделала большой скачок в "Индексе экономической свободы"

Экономическая свобода
00:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина в "Индексе экономической свободы" от The Heritage Foundation поднялась на 16 позиций.

Украина в рейтинге "Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) 2018 года" увеличила свой показатель с 48,1 до 51,9 баллов из 100 возможных и поднялась со 166 на 150 место среди 180 стран-участников, свидетельствуют результаты ежегодного исследования американского The Heritage Foundation.

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Согласно им, Украине за минувший год удалось выбраться из группы депрессивных экономик с показателем индекса ниже 50 и перейти в категорию преимущественно несвободных.

В ней она опередила Сьерра-Леоне, Узбекистан, Бразилию и Афганистан и догнала Камерун, но пока еще отстает от Малави, Демократической республики Конго, Гивнеи, Гамбии и Аргентины.

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"Украина занимает последнее место среди 44 стран в регионе Европы, а ее общий балл ниже региональных и мировых средних", – констатируют составители рейтинга.

Они отмечают, что Украине удалось улучшить 8 из 12 показателей экономической свободы, в особенности – денежной свободы (с 47,4 до 60,1) и свободы инвестиций (с 25 до 35).

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Что касается регресса, то наибольшим он стал по показателям свободы торговли (с 85,9 до 81,1), защиты прав собственности (с 41,4 до 41) и добросовестности власти (government integrity) (с 29,2 до 29).

"Существуют серьезные вопросы в отношении коррупции в судебных органах, которые являются одними из наиболее слабых и пользующихся минимальным доверием публичных институтов", – отмечается в документе.

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У соседей из экс-СССР Беларуси – 108 место (58,1 балл), России – 107 место (58,2 балла), Молдовы – 105 место (58,4 балла), и все они в одной с Украиной группе.

Показатели западных соседей существенно лучше: Румыния – 37 место (69,4 балла), Польша – 45 место (68,5 балла), Венгрия – 55 место (66,7 баллов), Словакия – 59 место (65,3 баллов), что позволило им войти в группу стран со средним уровнем экономической свободы (от 60 до 69,9 баллов).

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Первую пятерку индекса и группу свободных экономик с показателями от 90,2 до 80,4 балла сформировали в этом году Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.

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Новости Бизнеса, Index of Economic Freedom, Индекс экономической свободы, Рейтинг, Украина.
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