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Украинцы забрали почти 2 миллиарда гривен из банков в январе

Банк
00:43 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: НБУ отмечает снижение суммарного портфеля розничных депозитов в платежеспособных банках Украины.

В январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 миллиарда гривен или 0,8%.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ, передает Экономическая правда.

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Суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 млрд грн.

"Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызванный значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий", - говорится в сообщении НБУ.

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Отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 млрд грн.

Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель.

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Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом.

Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или "дочках" международных банковских групп.

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Напомним, фонд гарантирования вкладов физических лиц будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов с 200 тысяч гривен до 300-400 тысяч.

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Новости Бизнеса, Деньги, Депозит, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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