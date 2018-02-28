Украина ждет оружие из США через несколько недель
Новости Бизнеса: Первые поставки американского вооружения должны произойти уже через несколько недель.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые поставки вооружения из США должны произойти уже через несколько недель.
"Первая поставка этого вооружения должна быть уже через несколько недель, - заявил "П.Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.
Он отметил, что речь идет о ряде вооружений, начиная с "антиснайперских комплексов".
"Мы говорим о множестве поставок, начиная с антиснайперских комплексов, так как много украинских бойцов были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны", - сказал глава государства. Получение таких комплексов, по мнению П.Порошенко, поможет Украине существенно снизить количество погибших, особенно на передовой.
Порошенко проводит пресс-конференцию: онлайн
"Мы также говорим о средствах электронной борьбы, противовоздушной обороны и много других видов вооружения.", - сказал он.
Президент также напомнил, что проводил переговоры о поставках вооружения с президентом США Дональдом Трампом и Госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Маттисом.
"У нас много позитивных новостей (по переговорам - ред.), но я к сожалению на могу рассказать о них более детально", - сказал П.Порошенко.