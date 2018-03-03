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"Газпром" заявил о начале разрыва с "Нафтогазом"

"Газпром"
17:28 Сегодня Телеграф
Фото: Экономическая правда

Новости Бизнеса: "Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил журналистам в субботу зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, сообщает Экономическая правда со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал Медведев.

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Как сообщалось, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

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Новости Бизнеса, Газпром, Нафтогаз Украины, Поставки газа, Транзит газа.
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