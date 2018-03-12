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Рост цен в Украине: на сколько подорожали продукты

Рынок
17:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Яйца в Украине за год подорожали на 51%, мясо - на 27%.

Цены на яйца в Украине в феврале 2018 года выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо - на 26,6%, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с январем 2018 года стоимость яиц уменьшилась на 1,6%, а мяса – на 0,3%.

Согласно сообщению, цены на фрукты в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросли на 43,8%, на овощи - увеличились на 19,4%. По сравнению с январем цены на фрукты и овощи выросли на 6,8% и 1,5% соответственно.

Отмечается, что цена на хлеб за год выросла на 18,4%. В феврале по сравнению с январем цена на хлеб увеличилась на 1,6%.

В целом цены на продукты питания за год выросли на 17,9%.

Продукты, тарифы, транспорт: как выросли цены с начала года в Украине

Как сообщалось, инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Госстат, Инфляция, Подорожание, Продукты, Рост цен.
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