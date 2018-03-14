Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад" Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад"
Новости: Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд
Новости: Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство
Новости: 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
X

"Укрзализныця" поменяет эскалаторы на киевском вокзале

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
22:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" намерена установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального столичного ж/д вокзала.

ПАО "Укрзализныця" планирует до конца года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, поскольку имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации.

Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на и.о. его председателя правления Евгения Кравцова, компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых эскалаторов.

Указанные эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции "Киев-Пассажирский". Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно.

Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания по функционированию эскалатора, работающего на спуск. В частности, обнаружен предельный износ поручней цепи и их привода. В связи с этим 28 февраля 2018 была временно приостановлена работа одного эскалатора. Эскалатор на подъем работает.

Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора. Планируется, что он заработает в начале апреля текущего года, а срок его эксплуатации должен быть продолжен максимум до конца текущего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Вокзал, Киев, Укрзализныця, Эскалаторы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина запретит ввоз российского минудобрения На "теплые кредиты" выделят 400 млн гривень Личные банковские счета украинцев-должников будут блокировать автоматически

Последние новости

Самые оригинальные пляжи, на которых стоит отдохнуть (Фото) У Анджелины Джоли появился новый бойфренд "Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
03 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
04 Названа причина смерти Стивена Хокинга
05 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости сегодня
22:26 Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине
22:26 Блейк Лайвли показала стройную фигуру в платье за 2300 долларов
22:23 Необычные индийские племена, которые носят серьги в носу (Фото)
22:17 Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время
22:08 Под Киевом прорвало дамбу, людей спасали на лодках
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Добавить комментарий
0