"Укрзализныця" поменяет эскалаторы на киевском вокзале

ПАО "Укрзализныця" планирует до конца года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, поскольку имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации.

Как сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой на и.о. его председателя правления Евгения Кравцова, компания уже подготовила техническое задание, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку новых эскалаторов.

Указанные эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции "Киев-Пассажирский". Они работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно.

Во время последнего технического осмотра были сформулированы замечания по функционированию эскалатора, работающего на спуск. В частности, обнаружен предельный износ поручней цепи и их привода. В связи с этим 28 февраля 2018 была временно приостановлена работа одного эскалатора. Эскалатор на подъем работает.

Сейчас "Укрзализныця" принимает меры для скорейшего восстановления работы неисправного эскалатора. Планируется, что он заработает в начале апреля текущего года, а срок его эксплуатации должен быть продолжен максимум до конца текущего года.