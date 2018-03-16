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В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле

Курятина
12:26 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Госстатистики сообщили, что в феврале в Украине существенно подешевели курятина и свинина.

За последний месяц в Украине подешевели курятина и свинина. Об этом сообщает Госстатистики.

Курятина в Украине подешевела на 1,7%, а свинина - на 1,1%. В прошлом месяце украинцы могли приобрести 1 кг курятины в среднем за 41,4 грн, что на 1 грн дешевле, чем в январе.

Достаточно ощутимо подешевело филе курицы - сразу на 6,5 грн за килограмм продукта. В феврале украинцы могли приобрести килограмм филе в среднем за 86,5 грн.

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Также в феврале в Украине подешевела свинина. В среднем стоимость 1 кг продукта уменьшилась на 70 коп. - до 65,1 грн. Зато весьма ощутимо подорожала говядина - почти на 3 грн за килограмм. В феврале украинцы могли приобрести килограмм говядины в среднем 70 грн.

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Новости Бизнеса, Гостатистики, Снижение цены, Цена на мясо курятины, Цена на мясо свинины.
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