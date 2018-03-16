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В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства

Сельскохозяйственные земли
12:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект против аграрного и земельного рейдерства в Украине.

Законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству", призванный минимизировать аграрное и земельное рейдерство, зарегистрирован в Верховной Раде 14 марта 2018 года.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Олег Кулинич, Александр Бакуменко, Олег Ляшко, Иван Мирошниченко, Андрей Кит и др.

"После того, как в Раде был провален президентский законопроект №7363, который содержал ряд антирейдерских норм, нужно искать другие законодательные пути для решения проблемы аграрного и земельного рейдерства, которая сама по себе никуда не исчезла. Поэтому мы совместно с представителями почти всех фракций и групп парламента (всего - 32 народных депутата) зарегистрировали отдельный законопроект на эту тему", - пояснил председатель земельного подкомитета аграрного комитета ВР Олег Кулинич.

Законопроектом предусматривается увеличение гарантийного взноса для участников земельных торгов до 50% с 5% годовой арендной платы и запрет снижать арендную плату, установленную по результатам аукциона, после заключения договора аренды. Это, по мнению авторов законопроекта, сделает невозможной ситуацию, когда участники торгов фактически срывают аукцион, сначала предлагая явно завышенную арендную плату, затем отказываясь подписывать договор.

Кроме того, предусматривается оцифровка всех имеющихся у Госгеокадастра сведений о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и их внесение в кадастр, противодействие подделке документов, предоставляемых для регистрации, за счет возможности собственнику земельного участка и участнику хозяйственного общества подписать у нотариуса документ, по которому любые действия по управлению этим объектом, или земельным участком, или долей в уставном капитале должны совершаться по нотариальным договорам (своеобразный арест на имущество по инициативе владельца).

Нарушение установленных сроков проведения госрегистрации юридического лица, физлица-предпринимателя или общественного формирования, требование о подаче не предусмотренных законом документов, а также нарушение порядка госрегистрации прав на недвижимое имущество влечет наложение штрафа от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмд составляет 17 грн - ред.). Повторные правонарушения подобного характера в течение года влекут за собой штрафы в размере от 500 до 1 тыс. нмд.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие позволит осуществлять онлайн-внесение сведений в кадастр через электронный документооборот, получать любую информацию из Госземкадастра в электронной форме. Документ будет способствовать предотвращению случаев двойной регистрации договоров аренды земли за счет автоматизации взаимодействия между кадастром и Госреестром прав на недвижимое имущество.

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Новости Бизнеса, Аграрное рейдерство, Верховная Рада, Земельное рейдерство, Земля.
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