Пакет экономических законов могут принять до конца весны

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что темп сотрудничества правительства и парламента по принятию социально-экономических и правовых решений будет сохранен, и к концу весны удастся принять наработанный пакет изменений в экономике и в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, передает "Правительственный портал".

"Из пакета в 35 экономических законопроектов приняты уже три. Кроме того, приняты решения из пакета по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Неплохой результат. Будем надеяться, что Парламент будет и дальше принимать решения, которые нужны людям", - сказал Гройсман.

Напомним, в феврале премьер-министр совместно с главой парламента представили пакет из 35 законопроектов направленных на решение пяти основных экономических задач — улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и инвестициям, поощрения инноваций, защита бизнеса, дерегуляция.

Кроме того, в феврале руководители правительства и парламента представили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018-2019 годы. Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые касаются таких сфер, как безопасность и оборона, защита интеллектуальной собственности, снятие таможенных препятствий и технических барьеров в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, улучшение инвестиционного климата, защита окружающей среды и тому подобное.