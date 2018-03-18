Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах МИД: РФ уже месяц знала, что Украина не разрешит выборы в консульствах
Новости: Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы Чубаров о "выборах" в Крыму: Людям угрожают увольнениями с работы
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду
X

Всемирный банк рассказал, что может поднять экономику Украины

Всемирный банк
12:48 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявила, что потенциал украинского сельского хозяйства еще не реализован.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен считает, что экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста. Об этом она сообщила в интервью НВ, сообщает "Экономическая правда".

"Одна из сфер, которая может серьезно способствовать росту, – сельское хозяйство. Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего, из‑за отсутствия рынка земли", - заявила она.

"Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – отметила Кахконен.

Гройсман сообщил, сколько "Газпром" уже должен Украине

По ее словам, из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это, по ее мнению, означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень.

"У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – добавила она.

Ранее Кахконен заявила, что 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Всемирный банк, Рынок земли, Сельское хозяйство Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Гройсман анонсирует космическую программу Украины Власти Польши планируют упростить трудоустройство украинцев В ближайшие месяцы в Украине замедлится инфляция

Последние новости

Фонсека не спешит подписывать новый контракт с "Шахтером" Джонсон назвал вредными для россиян ответные меры Москвы против Лондона В центре Киева дежурят 1500 правоохранителей
Сегодня читают
01 Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
02 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
03 Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
04 Врачи рассказали как избежать возникновения инфаркта и инсульта
05 Захватывающие фильмы Люка Бессона, которые должен посмотреть каждый (Видео)
Новости сегодня
14:00 Смешно до слез: забавные мужчины развлекаются и делают всякие глупости
13:36 Моуринью: Без моего давления игроки не способны работать хорошо
13:34 В Швейцарии из-за схода лавины погиб лыжник, есть пропавшие без вести
13:17 В Минагропроде рассказали, сколько озимых культур в Украине взошло
13:15 "Вредные" продукты, которые могут помочь сбросить вес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили беспрепятственно Выборы в РФ: сотрудников дипучреждения пропустили
Новости: Массового выезда россиян для голосования на выборах президента РФ нет ГПСУ: Массового выезда россиян нет
Новости: Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао Медики назвали пять причин для ежедневного употребления какао
Добавить комментарий
0