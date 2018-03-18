Гройсман сообщил, сколько "Газпром" уже должен Украине
Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Путин сообщил, что российская компани "Газпром" после решения Стокгольма должна Украине уже 8,5 млрд долларов.
Российский "Газпром" должен Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Газпром" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал Гройсман.
Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. "Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - заявил руководитель правительства.
Названы крупные украинские компании, оказавшиеся в списке должников налогов
Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал компанию "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаза Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.
Российский монополист после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.