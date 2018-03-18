Гройсман сообщил, сколько "Газпром" уже должен Украине

Российский "Газпром" должен Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Газпром" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. "Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", - заявил руководитель правительства.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал компанию "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаза Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

Российский монополист после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.