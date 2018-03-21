Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч
Новости: Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ
Новости: Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта Афиша интересных событий в Украине на 24-25 марта
X

Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ

Владимир Гройсман
23:22 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман заявил, что разрыв экономических связей с Россией делает Украину сильнее.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что из-за вызванной военной, экономической и торговой агрессией Российской Федерации украинская экономика была вынуждена переориентироваться на рынки стран Европейского Союза, Америки, Африки и Азии, что лишь усиливает Украинское государство.

"Понятно, что когда страны находятся рядом, (в условиях агрессии одной из них) очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.

Он отметил, что в настоящее время растут объемы украинского экспорта на рынках Европейского Союза, Америки, стран Африки и Азии.

"Мы осваиваем новые рынки. Но также нужно понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", - сказал премьер Украины.

Гройсман рассказал, как намерен бороться с ростом цен
Гройсман рассказал, как намерен бороться с ростом ценЧитать полностью

В.Гройсман подчеркнул, что приоритетом украинского правительства сегодня является создание предприятий внутри Украины и производства большего количества отечественной конкурентоспособной продукции. "Это – вопрос №1 сегодня", - сказал он.

При этом премьер отметил, что это – вопрос не одного года, но он "рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике".

Как сообщалось, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В Программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.

Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч

Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и курортно-рекреационный комплекс. Кроме того, приоритетным определялось сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.

Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.

Как сообщалось, в 2017 году украинский экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд. По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным. Экспорт же в страны СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Россия, Украинский экспорт, Экономика РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Глава МВФ выступила против принятия "исключительных мер" в сфере торговли В Госстате назвали затраты на субсидии по оплате коммуналки Катар заинтересован в приватизации украинского имущества

Последние новости

Какая громкость звука безопасна для слуха Уединение с природой: волшебные пейзажи, которые захватывают своей красотой (Фото) Усик - Гассиев: Беленький назвал сильные стороны Мурата
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
03 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
04 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
05 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
Новости сегодня
00:10 Бабушки за 50, у которых жизнь бьет ключом (Фото)
00:03 Продукты, которые считаются вредными, но в действительности приносят пользу
23:46 Из Германии депортировали более 50 граждан Грузии
23:36 Научные прогнозы катастроф, которые могут привести к апокалипсису
23:00 В Китае из "Боинга" сделали ресторан, в котором чувствуешь себя, как под небесами (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: В Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжки Украинцам не будут выдавать паспорта в форме книжки
Новости: Идеальный брак Николь Кидман может распасться Идеальный брак Николь Кидман может распасться
Добавить комментарий
0