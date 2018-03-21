Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что из-за вызванной военной, экономической и торговой агрессией Российской Федерации украинская экономика была вынуждена переориентироваться на рынки стран Европейского Союза, Америки, Африки и Азии, что лишь усиливает Украинское государство.

"Понятно, что когда страны находятся рядом, (в условиях агрессии одной из них) очень важно полностью оборвать все отношения. Но надо сказать, что именно Россия сделала абсолютно неприемлемые шаги по военной агрессии, экономической агрессии, торговой агрессии в отношении Украины. Поэтому мы были вынуждены переориентировать нашу экономику на совсем другие рынки", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Украина" в среду вечером.

Он отметил, что в настоящее время растут объемы украинского экспорта на рынках Европейского Союза, Америки, стран Африки и Азии.

"Мы осваиваем новые рынки. Но также нужно понять, что мы от этих вызовов становимся сильнее", - сказал премьер Украины.

В.Гройсман подчеркнул, что приоритетом украинского правительства сегодня является создание предприятий внутри Украины и производства большего количества отечественной конкурентоспособной продукции. "Это – вопрос №1 сегодня", - сказал он.

При этом премьер отметил, что это – вопрос не одного года, но он "рад тому, что Украина отвязалась от искусственной привязки к российской экономике".

Как сообщалось, 21 марта Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали Программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодно сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В Программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

Основные направления сотрудничества: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в сфере технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.

Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и курортно-рекреационный комплекс. Кроме того, приоритетным определялось сотрудничество в социально-гуманитарной сфере.

Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15-20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее чем в пять раз к 2020 году.

Как сообщалось, в 2017 году украинский экспорт товаров и услуг возрос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд. По данным Госстата, в торговле с ЕС экспорт товаров и услуг рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным. Экспорт же в страны СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.