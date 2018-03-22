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В Украине увеличилось промпроизводство

Промышленное производство
18:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Рост промышленного производства в феврале 2018 года составил 1,9% по сравнению с февралем 2017 года.

Промышленное производство в Украине в феврале 2018 года выросло на 1,9% по сравнению с февралем 2017 года, тогда как в январе этот показатель составлял 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2018 к февралю-2017 возросло на 2%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в феврале этого года промышленное производство упало на 3,5%, а с учетом сезонного фактора – на 2%.

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За два первых месяца этого года к двум месяцами прошлого рост промпроизводства составил 2,8%, в том числе в перерабатывающей промышленности 6,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 6,1%.

В феврале-2018 к февралю-2017 перерабатывающая промышленность нарастила производство на 3,4%, добывающая промышленность – на 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха производство сократилось на 3,8%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

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Новости Бизнеса, Госстат, Промпроизводство, Промышленное производство, Экономика Украины.
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