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Конгресс США одобрил увеличенную финансовую помощь Украине

Конгресс США
23:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Расходы на поддержку программ в Украине со стороны Соединенных Штатов увеличены до 620,7 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором расходы на поддержку Украины составляют $620,7 млн.

"Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018. Как ранее сообщало посольство, принят закон увеличивает расходы на поддержку Украины", – сказано в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook в четверг вечером.

Подчеркивается, что общий объем помощи Украине определен в объеме $620,7 млн, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету на $10 млн.

"Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется $200 млн для оказания военно-технической помощи Украине, что на $50 млн больше ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Эти средства пойдут на финансирование проектов американской поддержки ВСУ. Среди них - подготовка военнослужащих, оказание военной техники и снаряжения, летальное оружие оборонительного характера, другое оснащение и услуги военного назначения, логистическое обеспечение и разведывательная поддержка вооруженных сил и сил безопасности Украины.

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Новости Бизнеса, Конгресс США, Поддержка Украины, Украина-США, Финансовая помощь.
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