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В украинских хранилищах продолжают сокращаться запасы газа

Компрессорная станция
09:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 марта уменьшился до 8,279 млрд куб. м, по данным ПАО "Укртрансгаз".

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 86,76 млн куб. м газа.

При этом в данных за 21 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 10,44 млн куб. м, из Венгрии - 5,36 млн куб. м, из Польши - 1,84 млн куб. м газа.

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Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%. Всего на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, премьер Владимир Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года

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Новости Бизнеса, Импорт газа, Отопительный сезон, ПХГ, Укртрансгаз.
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