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Гройсман сообщил, как выросла экономика в Украине за 2017 год
10:05 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф
Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о росте экономики в стране на 2,5% в 2017 году, но целью является устойчивый экономический рост на 5-7%.
Задачей правительства было остановить падение экономики, в 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.
"Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%. Когда я стал премьером, главной задачей нашего правительства было остановить падение. Мы это сделали, и украинская экономика начала расти. Я хорошо понимаю, что таких показателей недостаточно, чтобы люди почувствовали другое качество жизни", - отметил Гройсман.
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Он добавил, что целью правительства является устойчивый экономический рост на 5-7%
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