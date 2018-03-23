Гройсман сообщил, как выросла экономика в Украине за 2017 год

Задачей правительства было остановить падение экономики, в 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%. Когда я стал премьером, главной задачей нашего правительства было остановить падение. Мы это сделали, и украинская экономика начала расти. Я хорошо понимаю, что таких показателей недостаточно, чтобы люди почувствовали другое качество жизни", - отметил Гройсман.

Он добавил, что целью правительства является устойчивый экономический рост на 5-7%