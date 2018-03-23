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Минфин заявил о резком сокращении госдолга Украины к ВВП

В 2017-ом госдолг Украины к ВВП существенно снизился
11:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: пресс-служба НБУ

Новости Бизнеса: Госдолг Украины в 2017 году снизился до 71,8% ВВП с 80,9% годом ранее.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам 2017 года снизился по отношению к ВВП до 71,8% с 80,9% годом ранее, при этом показатель снизился впервые с 2011 года.

Об этом написал заместитель министра финансов Украины Юрий Буца на своей странице в соцсети Facebook, комментируя финальную статистику о росте ВВП за 2017 год на 2,5%.

"Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что впервые с 2011 года этот процент снизился и стал приближаться к «безопасному» значению в 60%", - написал Буца.

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По его словам, основной причиной снижения уровня госдолга к ВВП стал низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях.

При этом Буца напомнил, что существенный рост долга к ВВП в 2014 году произошел в основном благодаря последовательной политике фанатов «доллара по 8».

"Это привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило. Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по снижению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госдолг Украины, Минфин, Экономика Украины.
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