Франция выделит средства на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Франция выделяет EUR500 тыс на гуманитарные проекты на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian).

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь... Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Франция выделяет EUR 500 тыс ", - сказал Ж.-И.Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе. "Хочу выразить наше беспокойство той ситуаций, которая сохраняет критический характер, жертвами которое имеют место быть чуть ли не каждую неделю и теми людьми, которые находятся в заложниках и страдает от нестерпимых условий существования", - добавил министр.

По словам Ж.-И. Ле Дриана, средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения, а также на проект по восстановлению школы в г.Красногоровка Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции г.Попасная Луганской области.