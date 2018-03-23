Франция выделит средства на гуманитарную помощь для жителей Донбасса
Новости Бизнеса: Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция окажет финансовую помощь гуманитарным проектам на Донбассе.
Франция выделяет EUR500 тыс на гуманитарные проекты на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian).
"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь... Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум неправительственным организациям гуманитарного характера, которые работают там. Франция выделяет EUR 500 тыс ", - сказал Ж.-И.Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.
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Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе. "Хочу выразить наше беспокойство той ситуаций, которая сохраняет критический характер, жертвами которое имеют место быть чуть ли не каждую неделю и теми людьми, которые находятся в заложниках и страдает от нестерпимых условий существования", - добавил министр.
По словам Ж.-И. Ле Дриана, средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения, а также на проект по восстановлению школы в г.Красногоровка Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции г.Попасная Луганской области.