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Гройсман выступает за возобновление работы всех производителей удобрений

Работа на поле
10:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за возобновление работы всех химических предприятий для обеспечения потребностей украинских аграриев.

Работа всех химических предприятий, которые производят минеральные удобрения в Украине, должна быть возобновлена для обеспечения потребностей отечественных аграриев. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Хотел бы подчеркнуть, что нам необходимо решить две проблемы одновременно и найти баланс. Первое – возобновить работу всех химических предприятий, которые производят удобрения в стране, и вторая позиция – обеспечить наших аграриев необходимыми минеральными удобрениями для посевной кампании. И самое главное - не спровоцировать в сезон посевной кампании необоснованный рост цен на аграрную продукцию", - сказал Гройсман.

Он отметил, что 26 марта ожидается проведение заседания антидемпинговой комиссии, которая рассмотрит вопрос по ограничению ввоза минеральных удобрений из России и примет сбалансированное решение.

"Я просил бы две позиции сохранить: полная загрузка наших химических предприятий и не создавать искусственного дефицита или повышения цен для аграриев на минеральные удобрения. Пожалуйста, сбалансируйте, я обеими руками - за", - добавил премьер.

21 марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил рабочей группе во главе с вице-премьером Степаном Кубивым на заседании 26 марта урегулировать вопрос по ограничению ввоза минеральных удобрений из России.

14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.

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Около 80% минеральных удобрений на украинском рынке выпускают предприятия группы Ostсhem, которая является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию.

Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят "Концерн Стирол", черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и завод в Эстонии – "Нитроферт". Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Возобновление работы, Потребности аграриев, Химические предприятия.
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