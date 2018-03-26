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Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

ЛЭП
14:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Экономическая правда

Новости Бизнеса: Нацкомиссия увеличила тарифы на электроэнергию для промышленности.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) на второй квартал 2018 года по сравнению со ставками тарифов, которые действуют в марте, на 2,1-9,1%.

Информация о новых тарифах опубликована на сайте регулятора.

Согласно сообщению, тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривни/кВт-ч (без НДС).

Например, для предприятий, которые подключены к сетям "Киевэнерго" стоимость электроэнергии выросла на 6,6% - до 1,72 гривни/кВт-ч, "Одессаоблэнерго" - на 6,9% - до 1,79 гривни/кВт-ч, "Хмельницкоблэнерго" - на 7,9% - до 1,85 гривни/кВт-ч и "Энергия-Новый Роздол" - на 9,1% - до 2,17 гривни/кВт-ч. Тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч.

По информации НКРЭКУ, тариф для абонентов "Винницаоблэнерго" увеличился на 4,8% - до 2,36 гривни/кВт-ч, "Закарпатьеоблэнерго" на 3% - до 2,39 гривни/кВт-ч и "Черниговоблэнерго" на 4,3% - 2,39 гривни/кВт-ч.

В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев

Наибольший рост тарифов в группе потребителей второго класса напряжения (7,5%) произошел для компаний, которые подключены к сетям компании "Энергия-Новояворовск" (г. Новояворовск, Львовская область).

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 гривни за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

В конце апреля прошлого года Нацкомиссия утвердила тарифы на март. Для потребителей-абонентов некоторых энергокомпаний стоимость электроэнергии выросла, а для некоторых снизилась, диапазон изменения ставки тарифа составил от -1,7% до +3%.

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Новости Бизнеса, Киевэнерго, НКРЭКУ, Тарифы, Электроэнергия.
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