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Новости: В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев
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В НКРЭКУ заявили, что местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев

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11:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Ряд органов местного самоуправления после после проведения тарифной децентрализации значительно повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Некоторые органы местного самоуправления устанавливают необоснованно завышенные тарифы на тепло для населения. Об этом сообщили в НКРЭКУ.

"После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что когда регулятор устанавливал тарифы на тепло, то эти органы местного самоуправления давили на НКРЭКУ, а именно — накладывали моратории на повышение тарифов, пытались привлечь к уголовной ответственности главу и членов Комиссии и тому подобное.

"Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательности и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к Регулятору", - обратили внимание в НКРЭКУ.

Напомним, 21 марта Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал первый Отчет о независимом анализе деятельности НКРЭКУ.

Согласно отчету, НКРЭКУ обычно придерживается стандартов прозрачности, однако ряд решений Комиссии вызвали дискуссию внутри страны, поэтому их проанализируют дополнительно.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, НКРЭКУ, Органы местного самоуправления, Повышение тарифов ЖКУ, Тарифная децентрализация.
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