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Большой стаж и низкие зарплаты: как увеличат пенсии в Украине

Большой стаж и низкие зарплаты: как увеличат пенсии в Украине
15:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что пенсии людям с большим стажем и низкими зарплатами увеличат с помощью перерасчета коэффициентов.

Пенсии для людей со значительным стажем и низкими зарплатами увеличат без изменения пенсионной формулы. Это произойдет за счет увеличения минимальной зарплаты или путем пересчета коэффициентов при определении пенсий до 2000-го года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает  Минсоцполитики.

"Сегодня идет работа по определению механизмов решения этой проблемы (низких пенсионных выплат для людей со значительным размером трудового стажа и малыми зарплатами, — прим. ред.), обсуждаются различные варианты, но, при любых условиях, единственная формула пенсионного обеспечения останется неизменной", — сказал Рева.

По его словам, первым вариантом, который рассматривается, является увеличение минимальной зарплаты.

"Повышаем минимальную зарплату — увеличиваются минимальная пенсия и поступления в Пенсионный фонд. У других пенсия не растет, потому что у них индексация, а вот на людей с маленькой пенсией и большим стажем это положительно повлияет", - пояснил он.

Другой вариант, как добавил он, это взять существующую формулу и применить при определении размера пенсий до 2000 года любые 5 лет крупнейшего заработка, а затем сложить эти коэффициенты.

"Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем у человека, который вышел на пенсию после 2000 года", — пояснил чиновник.

Вместе с тем, все изменения будут происходить в рамках бюджета Пенсионного фонда.

Рева сообщил об основном требовании к накопительной пенсионной системе

Как уточнил Рева, проблема заключается в том, что суммы взносов в пенсионную систему разные. С 2000 года все прозрачно и понятно — государственного регулирования практически не было. А вот трудовой стаж людей, которые вышли на пенсию до 2000 года, пришелся преимущественно на советские времена.

"И здесь возникают вопросы, потому что тогда государство регулировало зарплаты — фактически устанавливало их. К тому же, были сферы, которые хронически недофинансировались. Например, крестьяне в колхозе — что они могли на трудоднях заработать? Даже когда им начали платить после 1965 года, это были копейки. А санитарка, младший медицинский персонал, зарплаты 60-80 рублей. 40 лет человек работал и имеет пенсию 1300-1400 гривен", - отметил он.

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Большой стаж, Минсоцполитики, Низкие зарплаты, Пенсионная реформа, Перерасчет коэффициента, Увеличение пенсий.
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