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Индия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Украиной

Манодж Кумар Бхарти
17:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Дели расценивает готовящийся переход ОПК Украины на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинских вооружений.

Индия рассматривает расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) с Украиной частью своей оборонной стратегии и расценивает планируемый Киевом перевод ОПК на стандарты НАТО как фактор повышения надежности украинской оборонной продукции, сообщил глава индийской дипмиссии в Киеве Манодж Кумар Бхарти.

"Уверен, что это (переход украинского оборонного сектора на стандарты НАТО - ред.) усилит стандарты качества украинской оборонной продукции и добавит понимания (индийским заказчикам - ред.), что продукция оборонного сектора Украины надежная", - сказал он в ходе пресс-конференции  в Киеве во вторник, отвечая на вопрос агентства, может ли взятый Киевом курс на перевод оборонного производства на стандарты НАТО стать катализатором наращивания двустороннего украинско-индийского ВТС в условиях текущей диверсификации индийского оборонного рынка.

Как подчеркнул М.Бхарти, развитие двустороннего ВТС с Украиной является частью оборонной стратегии правительства Индии.

"Если мы говорим о сотрудничестве в закупках украинских вооружений и комплектующих, то это в любом случае будет учтено в оборонном бюджете Индии", - сказал посол.

Посол: Экспорт из Украины в Индию за год может вырасти на 20%

Индийский дипломат также исключил вероятность влияния на оборонный бюджет Индии в среднесрочной перспективе новой необъявленной мировой гонки вооружений, заявив, что в Дели "уже обо всем позаботились", и гонка вооружений, по его словам, "не скажется на оборонном бюджете Индии".

Он подтвердил, что оборонный рынок Индии является одним из наиболее динамично развивающихся в мире. По словам М.Бхарти, масштабная программа перевооружения индийских Вооруженных сил обеспечивается через общепринятую процедуру открытых международных тендеров.

"И в ОПК Украины уже очень хорошо знают процедуру подачи заявки на участие в этих международных тендерах", - сказал он.

Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС: стороны связывает более чем 20-летнее ВТС в области военного кораблестроения, в 2009 году сторонами заключен один из крупнейших контрактов в области двустороннего ВТС объемом около $400 млн на ремонт и модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Опыт сотрудничества включает, в том числе, партнерство в области модернизации боевой авиации, а также бронетехники. Украина и Индия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере ВТС в декабре 2010 года.

Ранее индийская сторона также уже подтвердила интерес к развитию ВТС с Украиной в области ремонта и продления ресурса вертолетной техники ВВС Индии, трансфера технологий, развития в Индии производства военной продукции при содействии украинских предприятий, а также в области совместных научных военных разработок.

Украина ставит своей задачей к 2019 году кратно увеличить объемы ВТС с Индией с доведением его объемов до $500 млн в год.

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Новости Бизнеса, ВТС, Манодж Кумар Бхарти, Украина-Индия, Экспорт.
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