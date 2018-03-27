В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

В Украине быстрыми темпами растет доля альтернативной энергетики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

По его словам, за 1 квартал 2018 года введено в эксплуатацию 159 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии, что в 2,4 раза превышает результаты 1 квартала 2017 года.

Дмитрий Вовк отметил, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из системных приоритетов деятельности НКРЭКУ.

Как сообщается в обзоре Комиссии, опубликованном чиновником, ветровые электростанции и солнечные электростанции составили 92% мощностей, введенных в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Кроме того, как следует из документа, в первые три месяца текущего года НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для 54 объектов электроэнергетики, среди которых 40 солнечных, 4 ветряных, 8 биогазовых электростанций и 2 малые гидроэлектростанции.