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Правительство решило не поднимать цену на газ для населения
15:03 Сегодня Телеграф
Фото: 112.ua

Новости Бизнеса: Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 28 марта, сообщает Экономическая правда.

Кабмин продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня 2018 года.

В объяснительной записке отмечается, что переговоры с МВФ относительно приведения цены на газ до уровня импортного паритета продолжаются, и существует необходимость продлить действие спецобязательств.

Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ред.).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

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Новости Бизнеса, Кабмин, МВФ, Нафтогаз, Цена на газ.
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