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В Украине намерены развивать организованные рынки электроэнергии и газа

Электросети
10:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Нацкомиссия по ценным бумагам и Европейская федерация торговцев энергией подписали Меморандум о сотрудничестве в развитии товарных рынков в сфере энергетики.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подписала Меморандум с Европейской федерацией торговцев энергией (EFET) с целью сотрудничества в развитии товарных рынков энергетической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

"Стороны готовы сотрудничать в вопросе развития товарных и финансовых рынков, а также рынка деривативов, с целью содействия завершению реформ в вопросах ликвидационного неттинга и процедур банкротства в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно подписанного Меморандума EFET и Комиссия будут сотрудничать в вопросах разработки нового законодательства о ценных бумагах и банкротстве, которое обеспечит неттинг товарных деривативов и эффективную защиту неттинга в операциях с такими продуктами, как природный газ, электроэнергия, прочее.

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Нормы о введении ликвидационного неттинга деривативов уже содержатся в проекте закона о рынках капитала и регулируемых рынках №7055. Стороны считают необходимым введение указанных изменений и в будущем распространение неттинга на другие классы активов, в частности энергетическую продукцию (природный газ и электроэнергию).

«Второй год подряд мы работаем над законодательными изменениями, которые позволят запустить в Украине организованные финансовые и товарные рынки, в том числе электроэнергии и газа, создать полноценные биржевые энергетические хабы. Это даст возможность получить честную, справедливую цену на эти активы, и ограничить влияние иностранных ценовых паритетов, таких как Роттердам, NCG, и начать украинские индексы. Украина имеет мощный потенциал на этих рынках, только эти две товарные позиции составляют почти 15% ВВП страны. Огромный объем хранения в сочетании с увеличением добычи газа и эффективным управлением трубопроводами может превратить Украину в ведущего поставщика и хранителя газа в Европе. Нам нужно активнее двигаться в сторону правил европейского финансового и энергетического рынков, создавать собственную надежную инфраструктуру для организованной торговли, чтобы стать полноценной частью мирового рынка. Развитие организованной торговли газом и электроэнергией как на споте, так и фьючерсными контрактами, даст мощный стимул для роста экономики Украины», - отметил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

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Сейчас энергетические компании и производители, работающие на украинском рынке, не получают выгоду от ликвидационного неттинга при выполнении соглашений и должны осуществлять предоплату за поставку газа при операциях с контрагентами из ЕС. Такая ситуация не будет способствовать созданию высоколиквидного энергетического рынка в Украине, подобного к рынкам стран Евросоюза. Поэтому существует настоятельная потребность совершенствования отечественной законодательной базы и имплементации соответствующих директив ЕС.

Европейская федерация торговцев энергией (EFET) объединяет европейских энергетических трейдеров, которые работают на рынках оптовой электроэнергии и природного газа. EFET была основана в 1999 году в ответ на либерализацию европейских рынков электроэнергии и газа. EFET поддерживает политику и регуляторные меры, которые позволяют развивать торговлю электроэнергией и природным газом, одновременно способствуя эффективной практике управления рисками и ответственному корпоративному управлению.

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Новости Бизнеса, EFET, Меморандум, НКЦБФР, Развитие, Товарный рынок, Энергетическая продукция.
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