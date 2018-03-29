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В Украине упростили доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа

В Украине упростили доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
15:04 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Новый закон предусматривает возможность использования механизма сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №3096-д, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью упрощения доступа нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, законом предусматривается возможность использования механизма сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, что позволит использовать земельные участки без изменения их целевого назначения.

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Также снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков для проведения соответствующих работ может осуществляться без специального разрешения, а на основании рабочего проекта по землеустройству. Кроме этого, для уменьшения количества согласований проектных документов органами государственного горного надзора отменяется обязательность получения горного отвода.

Также вносятся изменения, которыми отменяется необходимость регистрировать объекты нефтегазодобычи как объекты градостроительства.

Законом предоставляется возможность расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа.

Кроме этого, недропользователи получают право распоряжаться геологической информацией, принадлежащей им на праве собственности.

Также отменяется необходимость введения месторождения в опытно-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и введение декларативного принципа согласования проектов разработки месторождений.

Ранее глава крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявлял, что этот законопроект очень важен для развития добычи газа в Украине.

По его словам, сложности с получением земельных участков сдерживают уровень добычи газа; количество недобытого газа в результате данных сложностей составляет около 1 миллиарда кубометров в год.

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Новости Бизнеса, Газ, Нефтегазодобыча, Нефть, Петр Порошенко.
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