Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко о заявлении "нормандской четверки": Путин такого раньше не делал Геращенко о заявлении "четверки": Путин такого раньше не делал
Новости: Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко
Новости: "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча "Мариуполь" – "Динамо": телеканал "Футбол 1" не просил о переносе начала матча
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать об этом празднике Пасха 2018: все, что нужно знать об этом празднике
X

В Фонде госимущества сказали, кто тормозит запуск приватизации

Здание ФГИ
17:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что министерства и ведомства до 21 марта должны были подать список объектов для приватизации, но не сделали.

Министерства и ведомства до сих пор не передали в Фонд государственного имущества перечень объектов для приватизации, который должны были подать в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона, то есть до 21 марта включительно. Об этом сообщил в Facebook руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

“Министерства и ведомства в течение 14 дней с момента вступления в силу нового закона должны были сформировать и передать в Фонд государственного имущества перечень объектов для приватизации. Должны были и не сделали, как и уже в течение трех лет не передают в соответствии с 271 постановлением Кабмина 130 предприятий на приватизацию. Поэтому эти вопросы остаются одними из приоритетных”, - отметил Трубаров.

В то же время, по его словам, уже в конце апреля — начале мая Фонд сможет перейти к практической работе по реализации нового закона о приватизации. Сейчас Фонд отрабатывает всю нормативную базу.

В Украине хотят продать 660 предприятий

Трубаров уточнил, что в этом году примут изменения в список объектов, запрещенных к приватизации, изменения готовятся и в арендном и оценочном блоке, которым занимается Фонд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Виталий Трубаров, Глава ФГИ, Список объектов для приватизации.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином Гройсман: промышленность Украины интегрируем в европейскую Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ

Последние новости

"Атлетико" намерен удержать Гризманна новым контрактом с отступными до €300 млн На фестивале Sziget выступит украинская группа 5'Nizza Карта без Крыма: Нацсовет не будет проверять украинские каналы
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко
04 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
05 Появился первый снимок падающей на Землю китайской космической станции
Новости сегодня
18:19 В Буковеле состоялся восьмой музыкальный фестиваль "Z-Games Sunny Days Bukovel"
18:05 Пожар в Кемерово: Украина не выдаст РФ пранкера Вольнова
18:04 Флагманский смартфон Honor 10 показали на фото
18:04 Месси купил роскошный отель на Ибице
18:01 Удивительные люди, которые доказали, что красивыми стать легко (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу "Нормандская четверка" сделала важное заявление
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Стало известно, когда в Украине запустят 4G Стало известно, когда в Украине запустят 4G
Новости: 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах
Добавить комментарий
0