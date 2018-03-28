В Украине хотят продать 660 предприятий

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

Согласно сообщению, для приватизации в том числе предлагаются: "Львовский завод "Автопогрузчик", "Новораздольское горно-химическое предприятие "Сера", "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал", "Индустриальная стекольная компания", "Машиностроительный завод "Аметист", "Тернопольский завод "Орион". Трубаров отметил, что перечни предприятий утверждены в соответствии с новым законом "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу 7 марта 2018 года. Всего утверждено 5 перечней в соответствии со статусом объектов.

Как сообщалось, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал его. Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах. В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 миллионов гривень.

Также сокращаются сроки подготовки к продаже объектов с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.