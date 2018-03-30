Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям Гройсман сообщил, когда все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям
Новости: Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости: Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

Украина начнет экспортировать зерно в Катар

Украина начнет экспортировать зерно в Катар
13:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (ГПЗКУ) планирует начать экспорт зерновых культур и готовой продукции в Катар.

Согласно сообщению пресс-службы корпорации, такая договоренность достигнута между руководством ГПЗКУ и одной из крупнейших компаний агропромышленного комплекса Катара Hassad Food в ходе переговоров на Международной сельскохозяйственной выставке Qatar International Agricultural Exhibition-2018 в Дохе.

"По результатам переговоров между ГПЗКУ и руководством Hassad Food достигнута предварительная договоренность об экспортных поставках украинских комбикормов в Катар по индивидуальным рецептам заказчика. В мае ожидается визит представителя катарской Hassad Food в Украину для более детального обсуждения условий экспортных поставок, формирования коммерческих предложений", - отмечают в ГПЗКУ.

Кроме того, как отмечается в сообщении, правительство Катара выразило заинтересованность в импорте украинских зерновых, в частности, ячменя и кукурузы.

"С этой целью следующим шагом в реализации главного стратегического направления деятельности госкорпорации - экспорт зерновых, что станет началом процедуры аккредитации для участия в государственном тендере на поставку зерновых культур в Катар", - сообщается в пресс-релизе ГПЗКУ.

Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по данному контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины в рамках контракта, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору - 4 млн тонн, второй год - 4,5 тонн, с третьего года по 15-й - минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Аграрная промышленность, ГПЗКУ, Зерновые, Катар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине намерены развивать организованные рынки электроэнергии и газа "Газпром" не остановит выполнение решений Стокгольмского арбитража Правительство не увеличит цену на газ для населения

Последние новости

Свадебный тренд: цветочные платья для подружек невесты (Фото) ГБР анонсирует первые расследования уже в сентябре Обмен Сущенко на россиян: в Кремле отреагировали на обращение адвоката
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
04 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
14:16 "Заря" – "Шахтер": прогноз и ставки букмекеров на матч
14:10 Анастасия Приходько впервые показала свою дочь
14:09 Российский МИД вручит ноту дипломатам стран ЕС
14:04 Украина начнет новый диалог с нацменьшинствами по языковому вопросу
14:03 Смешные детишки, которые считают себя животными
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины Боевики дважды нарушили "Пасхальное перемирие"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник Песах 2018: традиции и что нельзя делать в этот праздник
Добавить комментарий
0