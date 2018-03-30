Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий
Новости: Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить
Новости: Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами
Новости: Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA Названы победители фестиваля документального кино Docudays UA
X

Украина не закупает уголь и метпродукцию из неподконтрольной территории Донбасса

Уголь
16:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: В Украину не поступает уголь, добытый на неподконтрольной территории Донецкой области, это подтверждают лабораторные исследования.

Добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области, заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например "Комсомолец Донбасса", шахта Скочинского, им.Засядько, которые дают достаточно серьезные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донеччины, временно оккупированной, так и в Россию", - сказал П.Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает в Украину. "Даже если Украина берет у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной Донеччины и на территории Ростовской или других областей России".

Украина начнет экспортировать зерно в Катар

П.Жебривский подчеркнул, что на данный момент лабораторные исследования не подтвердили ни одного факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территории.

"Нет и металлургической продукции (которая поступает в Украину - прим. ред), так как она на самом деле отправляется и в Турцию, и отправлялась в ту же Польшу", - добавил он.

По словам П.Жебривского, "после серьезного скандала" Польша прекратила закупку угля с оккупированных территорий Донбасса через РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Неподконтрольная территория Донбасса, Опровержение, Павел Жебривский, Поставки угля в Украину.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Китай предостерегает США от экономических мер В Украине намерены развивать организованные рынки электроэнергии и газа "Газпром" не остановит выполнение решений Стокгольмского арбитража

Последние новости

"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом" Отчаянный смельчак: водитель оказался в опасной ситуации (Видео) Ненужные вещи стали настоящим произведением искусства (Фото)
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
03 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
17:14 Хирн сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер
17:07 Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане
17:07 Xiaomi презентовала игровой ноутбук Mi Gaming Laptop
17:05 Морская красота: сказочные пейзажи с высоты птичьего полета (Фото)
17:02 Веселое настроение вечером: прикольные анекдоты 30 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают
Добавить комментарий
0