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Кабмин продлил селянам срок подачи документов для получения дотаций на корову

Коровы
13:58 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Минагрополитики сообщило, что правительство продлило срок предоставления документов до 1 мая для получения дотации на корову в год.

Решением правительства продлен срок предоставления документов до 1 мая для получения 1500 гривень на корову в год. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Пролонгация сроков даст возможность воспользоваться государственной поддержкой максимальному количеству аграриев. Соответствующие изменения были внесены в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержания отрасли животноводства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне для получения дотации за коров аграрии, являющиеся юридическими лицами, подают до 1 мая (по состоянию на 1 января) и до 1 октября (по состоянию на 1 июля) в Минагрополитики такие документы: заявку (в электронном и бумажном виде), также справку об открытии текущего счета, выданную банком, копию отчета о состоянии животноводства (форма 24-сх) по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года и справку, действующую на дату предоставления заявки, об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

Добавляется, что комиссия Минагрополитики до 15 мая и до 15 октября текущего года на основании поданных документов определяет объем дотации за содержание коров за каждым субъектом ведения хозяйства и принимает решение о включении их в реестр. Министерство в течение пяти рабочих дней утверждает распределение бюджетных средств между субъектами ведения хозяйства и не позже 5 июня и 5 ноября текущего года направляет соответствующие суммы на их банковские счета. Дотация на корову в год выплачивается двумя частями по 750 гривень.

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Как сообщалось, дотация за содержание коров будет выделяться дважды в год на безвозвратной основе субъектам ведения хозяйства (юридическим лицам) за каждую имеющуюся на 1 января и 1 июля текущего года корову в размере 1,5 тыс. грн на одну голову, двумя равными частями по 750 грн за полугодие.

Предусмотрена дотация на молодняк КРС, который на момент предоставления соответствующих документов достиг определенного возраста, в размере:

  • 300 грн за голову - за молодняк в возрасте от 1 до 5 месяцев;
  • 1000 грн за голову - за молодняк в возрасте от 5 до 9 месяцев;
  • 2500 грн за голову - за молодняк в возрасте от 9 до 12 месяцев.

В дальнейшем бюджетная дотация за молодняк, который родился в хозяйствах физических лиц, выплачивается за сохранение молодняка в размере:

  • 700 грн за следующие 4 месяца содержания молодняка в возрасте от 5 до 9 месяцев;
  • 1500 грн за следующие 4 месяца содержания молодняка в возрасте от 9 до 12 месяцев.

Это предусмотрено порядком распределения 6,3 млрд грн для агросектора, который правительство планирует обнародовать в ближайшее время.

Ранее предельный срок предоставления документов был 1 апреля.

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Новости Бизнеса, Дотации на корову, Минагрополитики, Правительство, Предоставление документов, Продление срока.
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