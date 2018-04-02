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Кабмин разрешил закупку представительских авто

Представительские авто
11:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Автобазе Государственного управления делами разрешили осуществлять закупку новых автомобилей для обслуживания иностранных делегация.

Кабинет министров Украины разрешил автобазе Государственного управления делами закупку новых автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций. Это определено постановлением правительства №222 от 28 марта.

В частности, закупка автомобилей для обслуживания официальных иностранных делегаций, которое обеспечивается государственной организацией "Автобаза Государственного управления делами", исключена из перечня запрещенных закупок согласно мерам по эффективному и рациональному использованию государственных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других госорганов.

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Новости Бизнеса, Автобаза, Госуправление делами, Делегации, Кабмин, Лимузины.
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