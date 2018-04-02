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Срок эксплуатации украинских ТЭС превысил проектный

ТЭС
12:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Период работы части энергоблоков 12 крупных ТЭС в Украине уже превысил предельное и запредельное значение.

Общий срок работы 77 блоков тепловых электростанций (19,4 ГВт или 80,1% от установленной мощности всех ТЭС Украины) превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования. Об этом сообщается в опубликованном отчете о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за 2017 год.

Согласно документу, из 83 энергоблоков ТЭС 6 блоков (4,8 ГВт мощности) работают в сверхпроектный период, еще 5 блоков (1,3 ГВт) – в сверхпроектный и сверхпредельный периоды. Срок эксплуатации остальных 72 блоков (18 ГВт) превысил проектное, предельное и парковое значение, т. е. они проработали наибольшее количество времени (тысяч часов). Также отмечается, что общая установленная мощность тепловой генерации (без учета ТЭЦ) составляет 24,185 ГВт. Данные комиссии приведены по состоянию на 1 января 2018 года.

На сегодня в Украине, без учета временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, работает 12 крупных теплоэлектростанций. По данным компании-оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго", по состоянию на 1 апреля 2018 года ТЭС произвели 25,6% общего объема электроэнергии. Эти станции также играют важную роль в процессе ежесуточного балансирования работы энергосистемы (соответствия графика потребления и производства электричества).

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Новости Бизнеса, Проект, ТЭС, Украина, Эксплуатация, Электростанция.
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