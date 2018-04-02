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Билеты на поезда могут подорожать уже в апреле

"Укрзализныця"
15:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" может повысить цены на билеты уже с апреля 2018 года.

Стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля 2018 года может вырасти на 12%.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой заявление председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова. На столько же стоимость билетов должна вырасти в октябре.

Полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа — в апреле на 12%, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12%", - сказал Кравцов.

СМИ: В Украине подорожали ж/д билеты

В настоящее время приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании, сообщили в УЗ.

Напомним, тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышена на 1 процентный пункт.

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Новости Бизнеса, Билеты на билеты, Евгений Кравцов, Пассажиры, Тарифы, Укрзализныця.
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