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В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате

Зарплата
10:06 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине задолженность по зарплатам по решениям суда составляет 350 млн грн.

Руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил он.

"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – сообщил министр.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, по которым еще нет окончательного решения, это около 2 млрд грн", – заявил Петренко.

По его словам, "нет разницы, кто является должником".

"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", – заявил Петренко.

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Новости Бизнеса, Долги по зарплаие, Долги по зарплате, Зарплата, Минюст, Павел Петренко, Работодатели.
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