В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате

Руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

"В Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Самые большие долги – на востоке и юге Украины", – отметил он.

Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.#МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 апреля 2018 г.

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн. Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 апреля 2018 г.

В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України. Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 апреля 2018 г.

"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов", – сообщил министр.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, по которым еще нет окончательного решения, это около 2 млрд грн", – заявил Петренко.

По его словам, "нет разницы, кто является должником".

"Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы – это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", – заявил Петренко.