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В Украине введены новые правила проверки качества продуктов

Супермаркет
12:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государство вводит новую систему проверок производителей продуктов питания.

В Украине вступил в силу Закон "О госконтроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных".

Ключевыми новшествами нового закона есть риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка и введения акта проверки. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей.

Штраф за нарушение законодательства о пищевых продуктах и кормах может быть наложен в течение шести месяцев со дня обнаружения правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения. Не позднее следующего дня со дня выявления нарушения главный государственный инспектор принимает решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов или кормов, если такое производство или оборот представляют угрозу для жизни или здоровья человека или животных. Решение вступает в силу с момента его вручения оператору рынка и обнародования на официальном веб-сайте органа и действует в течение определенного таким решением срока, но не более 10 рабочих дней.

Суммы штрафов в случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей или животных:

Нарушение установленных законодательством гигиенических требований к производству и/или обращению пищевых продуктов или кормов - наложение штрафа на юридических лиц в размере десяти минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере шести минимальных заработных плат;

Реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству - наложение штрафа на юридических лиц в размере восьми минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат.

Неисполнение обязанности по отзыву или изъятию из обращения опасных пищевых продуктов или кормов - наложение штрафа на юридических лиц в размере тридцати пяти минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реализация непригодных пищевых продуктов или кормов - наложение штрафа на юридических лиц в размере двадцати пяти минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере семнадцати минимальных заработных плат.

Предложение к реализации или реализация продуктов питания или кормов, которые являются вредными для здоровья человека или животного, - наложение штрафа на юридических лиц в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан, на физических лиц-предпринимателей - в размере двадцати пяти минимальных заработных плат.

Суммы штрафов в случае выявления нарушений, не представляющих угрозу для здоровья человека или животного:

Предложение к реализации или реализация скоропортящихся пищевых продуктов или кормов, сроки хранения которых истекли - наложение штрафа на юридических лиц в размере двенадцати минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере восьми минимальных заработных плат.

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Предложение к реализации или реализация продуктов питания или кормов, которые не являются скоропортящимися, минимальные сроки хранения которых истекли - наложение штрафа на юридических лиц в размере пяти минимальных заработных плат, на физических лиц-предпринимателей - в размере трех минимальных заработных плат.

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Новости Бизнеса, Качество продуктов, Контроль качества, Пищевые продукты, Продукты.
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