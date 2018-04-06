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Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет

Иванна Климпуш-Цинцадзе
06:32 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Транзитная система Украины может пропускать в три раза больше газа, чем заложено в проекте "Северного потока – 2", отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из РФ в Европу нет. Есть чисто геополитическая заинтересованность России.

Об этом в четверг, 5 апреля, заявила в эфире "5 канала" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы точно знаем, что экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из РФ в Европу просто нет. Из-за того, что транзитная система газопровода Украины дает возможность втрое больше транзитировать газа, чем 55 млрд кубических метров, которые будет пропускать через себя "Северный поток-2", если его построят. Поэтому экономической необходимости нет. Есть чисто геополитическая заинтересованность Российской Федерации, ну а здесь каждая страна ЕС должна оценить, кто же партнер, и откуда интереснее и надежнее будет получать газ. Сжиженный газ из ЕС это газ из трубопроводов от страны, которая сейчас заинтересована исключительно в разрушении мирового порядка, каким мы его знаем после Второй Мировой войны", – сказала политик.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что потенциально "Северный поток-2" нарушает баланс в ЕС: "По сути, он стимулирует исключительно увеличение зависимости европейских стран от одного поставщика, от одного транзитера, который полностью будет иметь возможность манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС. И, как по мне, решение относительно разрешений на проведение этого трубопровода на своей территории, они являются близорукими".

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Новости Бизнеса, Газопровод, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Северный поток-2, Транзит газа.
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