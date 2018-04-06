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Кабмин погасил долги перед шахтерами

Шахтеры
13:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Кабмин погасил все свои обязательства перед шахтерами государственных угольных шахт.

Кабмин погасил все свои обязательства, в том числе по выплате заработной платы, перед шахтерами государственных угольных шахт. Об этом в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Правительство нашло возможности, и мы погасили все свои обязательства перед шахтёрами. Все без исключения!", - сказал он.

Министр добавил, что государство также должно найти финансовые средства для реализации программы по развитию государственной угледобывающей отрасли.

В Минэнергоугля назвали сроки запуска рынка электроэнергии

"К сожалению, на сегодня не найдены деньги, чтобы реализовать эту программу", - сказал он.

Насалик привел пример частного энерогохолдинга ДТЭК, который тратит десятки миллиардов гривен на модернизацию шахт.

"Последние четыре года у нас не было ни единой копейки на финансирование и модернизацию. Я бы очень просил при пересмотре бюджета пересмотреть и эту позицию", - добавил Насалик.

 

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Новости Бизнеса, ДТЭК, Игорь Насалик, Кабмин, Шахтеры.
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