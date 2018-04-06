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Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа

Газовое месторождение
13:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Добыча газа в Украине будет расти на миллиард кубов ежегодно

Рост добычи газа в Украине будет увеличиваться на 1 млрд кубометров каждый год.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас залежи газа вторые-третьи в Европе по объемам. Залежи украинского газа не разрабатывались, и все что касалось возможности добычи украинского газа, уничтожалось. Мы сегодня создаем условия, при которых объем добычи будет возрастать, - не менее 1 млрд в год. Это обеспечит нашу независимость от кого-либо, кто поставляет газ в Украину", - сказал Гройсман.

Он отметил, что на каждой встрече с международными партнерами украинская власть также затрагивает вопрос "Северного потока-2".

"Речь идет о том, что это не есть коммерческий проект. Это проект сугубо политический. Это проект, который будет использован Россией, чтобы посадить всю Европу на газовую иглу", - отметил Гройсман.

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Как сообщалось, Украина, по данным научных работников, имеет 276 млрд кубометров подтвержденных запасов газа (140 месторождений). Общий потенциал месторождений – в три раза больше - 923 млрд кубометров. В течение последних десятилетий Украина лишь снижала объем добычи собственного газа, в том числе путем ряда политических решений. Позитивная динамика добычи газа была зафиксирована в 2016 году. Общий объем добычи в прошлом году составлял 14,6 млрд кубометров.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Газ, Газовое месторождение, Добыча газа, Кабмин.
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