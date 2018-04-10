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Украинцы стали лидерами по покупке земли в Польше

В 2017 году украинцы получили 134 разрешения
18:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Экономическая правда

Новости Бизнеса: Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.

Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земли в Польше. На долю граждан Украины пришлось каждое второе разрешение.

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши отметили, что в 2017 году иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков общей площадью почти 23 га. Для покупки земли, в том числе лесных и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в Евросоюз необходимо получать согласие в МВД Польши.

"Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году, они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году - 47%)", - сообщило польское министерство.

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Напомним, в Украине на сегодняшний день действует мораторий на покупку и продажу сельскохозяйственной земли.

Как сообщалось, почти все денежные переводы в Польше совершают украинские заробитчане. В целом, по итогам 2017 года, украинцы перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского ВВП. Также сообщалось, что украинцы увеличили розничные траты в Польше до 7,7 млрд злотых ($2,1 млрд), что на 8% больше, чем в сравнении с 2016 годом.

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Новости Бизнеса, Земля, лесные угодья, Польша, Украинцы.
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