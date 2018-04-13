Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы

Правительства Украины и Молдовы подписали меморандум о синхронизации работ энергосистем двух стран с энергосистемой Европы ENTSO-E.

Как сообщает в четверг пресс-служба Кабинета министров Украины, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павла Филипа.

"Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющая сотрудничества имеет существенный потенциал роста", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Кабмина, во время переговоров стороны обсудили широкий спектр дорожной карты сотрудничества и договорились об участии главы правительства Украины Владимир Гройсман в саммите ГУАМ в Кишиневе в июне текущего года.