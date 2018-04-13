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Новости: Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы
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Украина и Молдова подписали меморандум о синхронизации с энергосистемой Европы

Владимир Гройсман и Павел Филип
02:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман провел встречу с премьером Молдовы Павлом Филипом.

Правительства Украины и Молдовы подписали меморандум о синхронизации работ энергосистем двух стран с энергосистемой Европы ENTSO-E.

Как сообщает в четверг пресс-служба Кабинета министров Украины, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи премьер-министров Украины и Молдовы Владимир Гройсман и Павла Филипа.

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"Стороны отметили, что энергетическая и экономическая составляющая сотрудничества имеет существенный потенциал роста", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Кабмина, во время переговоров стороны обсудили широкий спектр дорожной карты сотрудничества и договорились об участии главы правительства Украины Владимир Гройсман в саммите ГУАМ в Кишиневе в июне текущего года.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабмин, Павел Филип, Украина и Молдова, Энергетика, Энергосистема Европы ENTSO-E.
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