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В госдепе США предупредили о риске санкций от сотрудничества с энергосектором РФ

Хизер Нойерт
06:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В госдепе США предупредили компании, связанные с российским энергетическим бизнесом, о возможном эффекте санкций против РФ.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт в пятницу предупредила американские и зарубежные компании, которые работают с российским энергетическим сектором, о том, что они рискуют столкнуться с негативным эффектом санкций против РФ.

"Очевидно, что компании, которые работают... с энергетическим экспортом России - они занимаются той сферой, которая может стать объектом санкций. Мы много раз здесь говорили об этом", - сказала она на брифинге.

"Компании, связанные с этим сектором бизнеса, предупреждены, что они ставят себя под угрозу санкций", - отметила она.

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По ее словам, США и ФРГ выразили озабоченность в связи с тем, что Россия может использовать проект "Северный поток-2" в качестве средства давления на европейские страны.

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Новости Бизнеса, Госдеп США, Россия, Санкции, Хизер Нойэрт, Энергосектор.
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