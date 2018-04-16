"Укрвакцину" проверят после скандала с растратой 1,5 миллиона

Министерство здравоохранения отстранило гендиректора ГП “Укрвакцина” и проведет проверку деятельности предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

“Гендиректора отстранили. Соответствующий приказ подписали сегодня”, - говорится в сообщении.

Минздрав создал и утвердил состав комиссии для проведения проверки деятельности государственного предприятия “Укрвакцина”. Проверка продлится с 16 апреля до 18 мая 2018 года. О результатах Минздрав обещает информировать общественность.

“На время досудебного расследования в уголовном производстве – 13 апреля – 8 июня 2018 года – Андрея Макаренко отстранен от должности генерального директора предприятия, а исполняющим обязанности гендиректора “Укрвакцины” назначен Владимир Шевченко”, - ззаначили в министерстве.

Напомним, следователи Государственной фискальной службы сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" по факту растраты имущества в особо крупном размере. Его подозревают в растрате 1, 5 млн грн.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Макаренко в виде ночного домашнего ареста.