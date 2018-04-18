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Минфин намерен защитить права покупателей в интернет-магазинах

Работа за компьютером
11:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министерство финансов создало законопроект о создании условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов.

Минфин представил для обсуждения законопроект о создании условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов в сфере торговли и услуг через так называемый "кэшбек". Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минфина.

"Для повышения прозрачности расчетов в сфере торговли и услуг и устранения пробелов в правовом регулировании в сфере применения РРО при дистанционной торговле в рамках рабочей группы Минфин совместно с экспертами, представителями бизнеса и ГФС наработал соответствующий законопроект", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает введение механизма компенсации стоимости покупки потребителям, которые обнаружат нарушения при приобретении товаров или услуг стоимостью более 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и направят соответствующую жалобу в контролирующие органы.

"Это будет мотивировать покупателей контролировать соблюдение требований законодательства при осуществлении расчетных операций", - считают в Минфине.

Кроме того, среди основных положений проекта: введение информационной системы в пределах электронного кабинета, с помощью которой покупатель сможет проверить подлинность расчетного документа; законодательное определение систем хранения, сбора и учета данных РРО и возможность использования электронных копий расчетных документов и фискальных отчетных чеков, представление которых является обязательным согласно Закону, в качестве источников налоговой информации; введение двухуровневой системы проверок поданных потребителями письменных обращений или жалоб средствами портала проверки расчетных операций. В частности, на первом уровне будет проводиться камеральная проверка представленного обращения, на втором уровне - в случае подтверждения продавцом факта продажи товаров или услуг покупателю в ходе камеральной проверки или неявки его для ее проведения назначается фактическая проверка соблюдения всех требований законодательства о применении РРО, оприходовании товаров и учете их движения, соблюдения порядка ведения кассовых операций; повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций для введения источника возмещения потребителям части штрафных санкций, примененных по их обращениям; урегулирование вопроса проведения расчетных операций и выдачи расчетных документов покупателям при реализации товаров дистанционным образом с доставкой средствами продавца и проведением расчетов вне местонахождения подразделения продавца, введение возможности направления копий расчетного документа на оплату товара покупателю на адрес его электронной почты и/или на номер мобильного телефона с помощью SMS-сообщений и/или путем размещения в личном кабинете на сайте продавца.

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При этом предполагается наличие РРО на каждого курьера продавца товаров, то есть не создается дополнительная нагрузка на бизнес в виде стоимости РРО; введение срока для оприходования в кассе продавца полученных его курьерами наличных средств от покупателей в течение 96 часов с момента распечатки расчетного документа на передачу товара покупателю через собственную службу доставки продавца.

По мнению Минфина, введение данных механизмов будет способствовать детенизации обращения наличных средств; устранит пробелы в правовом регулировании в сфере применения РРО при дистанционной торговле; уменьшит коррупционные риски при администрировании налогов и сборов; будет способствовать защите прав потребителей на получение расчетных документов.

После публичного обсуждения законопроект будет направлен на рассмотрение Кабмина и внесение соответственно в Верховную Раду.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Детенизация расчетов, Дистанционная торговля, Законопроект, Минфин, Покупки в интернет-магазинах.
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