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В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"

МВФ - Украина
11:44 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: МВФ беспокоится из-за роста расходного давления на украинский бюджет.

Представитель МВФ Йоста Люнгман заявляет об отсутствии возможностей для увеличения расходов государственного бюджета Украины. Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Экономической правде".

"Восстановление фискальной дисциплины в 2016-17 годах и постепенное сокращение госдолга были существенными достижениями в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ", - отметил Люнгман.

По его словам, этих правил следует придерживаться и в дальнейшем, поскольку все еще значительный государственный долг остается существенным фактором уязвимости.

"Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году", - добавил представитель Фонда. Издание отмечает, что в правительстве сейчас рассматривают возможность будущего потенциального пересмотра бюджета под повышение "минималки".

В правительстве рассказали о монетизации субсидий

Позиция МВФ в этом вопросе остается однозначной: повышение минимальной зарплаты возможно исключительно при наличии экономических оснований. Сегодня, по мнению экспертов Фонда, увеличение расходов экономически невозможно.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины по итогам первого квартала не имеет в своем распоряжении средств для повышения минимальной зарплаты с 3723 гривен до 4200 гривень с апреля.

Об этом сообщалось в сообщении Министерства финансов в Twitter со ссылкой на слова заместителя министра Сергея Марченко.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень.

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Новости Бизнеса, Йоста Люнгман, МВФ, Минималка.
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