Без МВФ не справимся: НБУ рассказал о ситуации с финансами в стране

Активизация усилий по продолжению сотрудничества Украины и Международного валютного фонда является критически важной для сохранения макрофинансовой стабильности в стране. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

"Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важной является безотлагательная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", - говорится в отчете.

При этом Национальный банк ожидает поступления в 2018 году около 2 миллиардов долларов кредита МВФ, что наряду с поддержкой других партнеров позволит нарастить международные резервы до 21,6 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах. В марте 2018 года Украина выплатила 1,4 миллиарда долларов внешних долгов.

Макроэкономической прогноз Национального банка базируется на сценарии, согласно которому Украина получит новую программу финансирования от Международного валютного фонда с 2020 года.

"Ключевым предположением прогноза является сотрудничество с МВФ по программе EFF в 2018 году и подписание новой программы в 2020 году", - говорится в отчете.

Для продолжения сотрудничества с МВФ Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

По мнению эксперта Atlantic Council, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к существенной девальвации гривни.