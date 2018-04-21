Президент ЕБРР отметил важность прогресса в приватизации в Украине
Новости Бизнеса: Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации в Украине, чтобы привлечь инвестиции.
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком отметил важность прогресса в процессе приватизации в Украине для привлечения иностранных инвестиций в страну.
Как сообщает в субботу пресс-служба Минфина Украины, встреча состоялась накануне в пятницу, 20 апреля, в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
"Сума Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации и добавил, что прозрачная приватизация - это один из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину", - сказано в сообщении.
Со своей стороны А.Данилюк заверил президента ЕБРР в преданности украинского правительства процессу реформ в Украине.
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А.Данилюк и С.Чакрабарти обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов ЕБРР.
"Стороны договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая этого года.