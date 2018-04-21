Президент ЕБРР отметил важность прогресса в приватизации в Украине

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком отметил важность прогресса в процессе приватизации в Украине для привлечения иностранных инвестиций в страну.

Как сообщает в субботу пресс-служба Минфина Украины, встреча состоялась накануне в пятницу, 20 апреля, в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Сума Чакрабарти отметил важность прогресса в процессе приватизации и добавил, что прозрачная приватизация - это один из главных инструментов привлечения иностранных инвестиций в Украину", - сказано в сообщении.

Со своей стороны А.Данилюк заверил президента ЕБРР в преданности украинского правительства процессу реформ в Украине.

А.Данилюк и С.Чакрабарти обсудили сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и состояние реализации проектов ЕБРР.

"Стороны договорились продолжить диалог во время ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Иордании в середине мая этого года.